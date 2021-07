EURO-2020 - Megerősítették posztján a francia és a belga kapitányt

TASR

Noël Le Graët, a francia szövetség elnöke csütörtökön elmondta, hogy nem volt vita a szakvezető és közte, három perc alatt mindent megbeszéltek, hiszen Deschamps nagyon szerette volna folytatni a munkát a válogatott élén, és az elnök is ugyanígy gondolkozott.

Deschamps 2012 óta irányítja a franciákat, akik a 2014-es világbajnokságon a negyeddöntőig jutottak, a 2016-os Európa-bajnokságon ezüstérmesek lettek, a 2018-as vb-t megnyerték, a jelenlegi Eb-n viszont már a nyolcaddöntőben búcsúztak, mivel Svájc ellen elveszítették a tizenegyes-párbajt.

A spanyol Roberto Martínez szintén csütörtökön, egy online sajtótájékoztatón jelentette be, hogy továbbra is ő tölti be a kapitányi posztot Belgiumban. Hozzátette, az Európa-bajnokság előtt és alatt is sok szó esett a jövőjéről, de számára egyértelmű volt, hogy maradni szeretne.

Martínez 2016 nyarán vette át a belgák irányítását, akikkel a 2018-as világbajnokságon bronzérmet nyert, a mostani Eb-n viszont a negyeddöntőben búcsúzott Olaszországgal szemben.

Mindkét edző szerződése a jövő évi, katari világbajnokság végéig szól.

MTI