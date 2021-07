EURO-2020 - Ötvenöt év után juthat nagy torna döntőjébe Anglia

A társházigazda Anglia válogatottja 55 év szünet után juthat be újra nagy labdarúgótorna döntőjébe, ha a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság szerda esti elődöntőjében legyőzi a dán csapatot.

A legjobb nyolc között az ukránokat 4-0-ra kiütő angol együttes eddig szárnyal a kontinenstornán, öt mérkőzésén nem kapott gólt, ráadásul a fináléba jutásért hazai közönség előtt játszhat, és ha sikerrel veszi a Dánia jelentette akadályt, akkor a döntőben is a Wembley Stadionban lép majd pályára vasárnap.

Gareth Southgate szövetségi kapitány csapata tavaly októberben, a Nemzetek Ligájában találkozott legutóbb a dánokkal, akik akkor 1-0-ra győztek a Wembleyben Christian Eriksen büntetőből szerzett góljával. Az Internazionale középpályása ezúttal nem lép pályára, mivel Dánia első csoportmérkőzésén szívleállás miatt összeesett a pályán, és a helyszínen újra kellett éleszteni.

Kasper Hjulmand dán szövetségi kapitány tanítványai az első meccsükön történt sokkoló eset és vereség után magukra találtak, és bár a belgáktól még kikaptak, azt követően Oroszország, Wales, majd Csehország ellen összesen tíz gólt szereztek, és magabiztosan jutottak a legjobb négy közé.

A dánok az 1984-es és az 1992-es Eb-n is ott voltak az elődöntőben, de a fináléba csak utóbbin jutottak be, és akkor meg is nyerték a trófeát.

Az angolok számára emlékezetes a 2018-as oroszországi világbajnokság, ahol szintén ott voltak a négy között, de a döntőbe nem sikerült bejutniuk, a később ezüstérmes horvátok megállították a szigetországiak menetelését.

"Azt már megismételtük, amit a legutóbbi vb-n is megtettünk, de ez nem elegendő ennek a társaságnak"

- nyilatkozott Southgate, aki várhatóan a legjobb összeállításban tudja majd pályára küldeni a csapatot, elöl a legutóbbi két mérkőzésen háromszor is eredményes Harry Kane-nel.

"Nagyszerű lehetőség előtt állunk, történelmet írhatunk, mert korábban még egyszer sem voltunk döntősök Európa-bajnokságon" -

mondta még Southgate, aki szerint ugyanakkor ez nem helyez nyomást a játékosokra, akik felnőttek a feladathoz, és pontosan tudják, mekkora lesz a tét szerda este. "A dánokat korábbról már jól ismerjük, tavaly ősszel kétszer is játszottunk ellenük, és ezen a tornán ismét bebizonyították, hogy kiváló együttest alkotnak."

Kane, az angol válogatott csapatkapitánya kiemelte, hogy a legutóbbi két találkozóból egyet sem tudtak megnyerni a dánokkal szemben, most azonban csak saját magukra kell koncentrálniuk, és nem szabad azzal foglalkozniuk, hogy ki lesz az ellenfél.

"Tudjuk, hogy ha megfelelő hozzáállással közelítjük meg a meccset, és úgy futballozunk, ahogyan tudunk, akkor nagy az esélyünk a döntőbe jutásra. Hihetetlenül jó érzés lesz ezen az összecsapáson játszani"

- jelentette ki a Tottenham Hotspur csatára.

"Számunkra ez olyan lesz, mint egy idegenbeli meccs, de ennek is megvan a maga varázsa, ezért valójában nagyon várjuk már" - nyilatkozta Hjulmand, és hozzátette, ők is örülnek annak, hogy szurkolók előtt szerepelhetnek, ugyanakkor boldogabbak lennének, ha a közönség fele dán mezben lehetne jelen.

A kapitány arra utalt, hogy jelen állás szerint csak a Nagy-Britanniában élő dánok szurkolhatnak a Wembley Stadionban. A dán szövetség (DBU) hétfőn azt közölte, hogy 5000 jegyet kaptak a találkozóra.

"Az a célunk, hogy elhallgattassuk a nézőket, de tisztában vagyunk vele, hogy ez nagyon nehéz feladat lesz"

- folytatta Hjulmand.

Thomas Delaney, a dán válogatott középpályása emlékeztetett rá, a torna előtt az volt a céljuk, hogy eljussanak a Wembley Stadionba.

"Mindazok után, amiken keresztülmentünk, ez a cél megmaradt, most pedig készülhetünk arra, hogy pályára lépünk a Wembleyben, úgyhogy érzelmi szempontból őrületes időszak van mögöttünk"

- fogalmazott Delaney.

Az angol-dán összecsapás szerdán 21 órakor kezdődik, a játékvezető a holland Danny Makelie lesz. A győztes a keddi (mai) olasz-spanyol elődöntőből továbbjutó válogatottal játssza majd a vasárnapi finálét.



A várható kezdőcsapatok:

Anglia:

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Sancho, Mount, Sterling - Kane

Dánia:

Schmeichel - Christensen, Kjär, Vestergaard - Stryger, Hojbjerg, Delaney, Mahle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

