EURO-2020 - A dán kapitány már a torna előtt megmondta, hogy visszatérnek a Wembley Stadionba

TASR

A dánok az Eb szombati negyeddöntőjében 2-1-re múlták felül a cseheket, a szerdai elődöntőben pedig a házigazda angolokkal találkoznak, akik 4-0-val búcsúztatták Ukrajnát. Hjulmand a továbbjutás után kiemelte: "varázslatos" dolog történt velük, és köszöntet mondott a dán drukkereknek, akik olyan létszámban jelentek meg Bakuban, és olyan hangulatot teremtettek a stadionban, hogy hazai környezetben érezhették magukat.

"Amikor a felkészülés elején találkoztam a játékosaimmal, mutattam nekik egy képet a Wembley Stadionról, amikor tavaly ősszel ott játszottunk. Azt mondtam nekik, hogy vissza fogunk térni oda" - utalt a szakember a Nemzetek Ligája októberi összecsapására, amelyen Christian Eriksen büntetőjével 1-0-ra győztek Anglia vendégeként. A társrendező dánok - akik első két találkozójukat elveszítették az Eb-n - csoportmeccseiket Koppenhágában játszották, majd a nyolcaddöntőben Amszterdamban léptek pályára, és győzték le 4-0-ra Walest.

A dánok középpályása, Thomas Delaney azt mondta: a negyeddöntőben nem teljesen úgy alakult a játék, ahogyan azt eltervezték, de a lényeg mégis az, hogy ők maradtak állva. Társa, a csapatkapitány Simon Kjaer hozzátette: az Eb előtt az volt a céljuk, hogy visszatérjenek a Wembleybe, de hazudna, ha most kijelentené, az elődöntős részvétellel minden rendben is lenne.

A búcsúzó csehek részéről Jaroslav Silhavy szövetségi kapitány kiemelte: a szünetben kétgólos hátrányban taktikát és hadrendet váltottak, de nem volt bennük kellő erő, így csak szépítésig jutottak.

"Csalódottak vagyunk, még könnyeket is láttam játékosaim szemében, de így is óriási siker közelében jártunk, és negyeddöntőbe jutottunk, ami nagyszerű eredmény a cseh futballnak. Büszke vagyok a játékosaimra, akik az Eb-n csapatként vették fel a harcot erős riválisokkal szemben, akik közül sokan nem is jutottak olyan messzire, mint mi" - nyilatkozta. Hozzátette: szurkolóik minden bizonnyal értékelik, ahogy az utolsó pillanatig küzdöttek.

A cseh együttesben ezúttal csereként pályára lépő Vladimir Darida kiemelte: nincs okuk a szégyenkezésre, a negyeddöntőben is jó teljesítményt nyújtottak, és a lefújásig úgy küzdöttek, mint a címerükön lévő oroszlán. Hozzátette: azért sajnálja, hogy nem tudtak egyenlíteni, mert érzése szerint utána fordítottak is volna.

A csehek gólját szerző Patrik Schick - aki öt találattal zárta az Eb-t, amelynek góllövőlistáját így holtversenyben vezeti a portugál Cristiano Ronaldóval - szerint "nagyon csalódottak", hogy számukra itt ért véget az Eb. "Mindent elkövettük a siker érdekében, de nem volt kellő erőnk, hogy fordítsunk" - mondta.

Kapusuk, Tomas Vaclik kiemelte: az erős csapatszellemben van az erejük, és idővel csak a szép dolgokra emlékszik majd vissza az Eb kapcsán.

A másik, keddi elődöntőben Olaszország-Spanyolország mérkőzést rendeznek, ugyancsak a Wembley Stadionban.

MTI