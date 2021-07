EURO-2020 - Boris Johnson is elítélte a rasszista támadásokat

A vasárnapi döntőben a büntetőpárbaj során az angoloktól Marcus Rashford, Jadon Sancho, majd Bukayo Saka is hibázott, így Olaszország nyerte meg az Európa-bajnokságot.

- írta a Twitteren Boris Johnson.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.